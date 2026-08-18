Şampiyonlar Ligi yolunda Gornik Zabrze ve Sturm Graz engellerini aşan temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu ilk maçında Lyon ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetiyor.
Sarı Lacivertliler Fransa'daki rövanş öncesi taraftarı önünde galip gelerek avantajlı bir skor almayı hedefliyor.
FENERBAHÇE-LYON İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Greenwood, Kerem, Muriqi
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda
FENERBAHÇE 0-0 LYON CANLI ANLATIM
1' Hakem Sven Jablonski'nin ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Lyon maçı başladı.