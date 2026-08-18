Şampiyonlar Ligi yolunda Gornik Zabrze ve Sturm Graz engellerini aşan temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu ilk maçında Lyon ile karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetiyor.

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Sarı Lacivertliler Fransa'daki rövanş öncesi taraftarı önünde galip gelerek avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Yapay zeka Fenerbahçe-Lyon maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin ettiYapay zeka Fenerbahçe-Lyon maçının sonucunu ve senaryosunu tahmin ettiSpor

FENERBAHÇE-LYON İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Greenwood, Kerem, Muriqi

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe-Lyon (Canlı Anlatım) - Resim : 3

FENERBAHÇE 0-0 LYON CANLI ANLATIM

1' Hakem Sven Jablonski'nin ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Lyon maçı başladı.