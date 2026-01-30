Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle ses getiren Fenerbahçe Ademola Lookman'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ATALANTA'NIN İSTEĞİYLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANDI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nijeryalı yıldız için bir türlü bonservis talebinde esneklik sağlamayan İtalyan kulübünün yeniden masaya oturma isteği üzerine sürpriz bir şekilde hız kazanan transfer görüşmelerinde sona gelindi.

FENERBAHÇE LOOKMAN İÇİN 35+5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in Bergamo'ya giderek transferi sonuçlandırmak için Atalanta yönetimiyle yaptığı pazarlıklarda bonservis rakamı konusunda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Atalanta, Ademola Lookman’un transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

YILIN TRANSFERİNDE İMZA AN MESELESİ

Tarafların ödeme planını görüştüğü ve bu son detaylarda da pürüz çıkmaması halinde daha önce sözleşme şartlarını kabul eden Ademola Lookman'ın yıllık bonuslarla beraber 9 milyon Euro ücret karşılığında Fenerbahçe'ye 4,5 yıllık imza atacağı kaydedildi.