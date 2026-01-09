Fenerbahçe ara transferde yıldız ismi kadrosuna katmak için rekor teklife hazırlanıyor. Daha önce adı Galatasaray ile anılan Lookman’ı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yönetim transferi bitirmek için Serie A ekiplerinden Atalanta’nın kapısını çalacak.

Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğlulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, Galatasaray derbisi sonrası İtalya’ya giderek transferi bitirmek için Atalanta ile görüşecek.

Sözcü’de yer alan habere göre sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için yapacağı teklif belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama ve sezon sonunda 35 milyon euro olmak üzere toplam 40 milyon euroluk teklif sunacak.

Sarı lacivertliler anlaşmayı sağlaması durumunda en yüksek bonservis ödediği transfere imza atacak.

Bu sezon Atalanta forması ile 16 maça çıkan Ademola Lookman 3 gol atarken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ara transferde şu ana kadar Musamba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna kattı.