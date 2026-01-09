Fenerbahçe ara transferde yıldız ismi kadrosuna katmak için rekor teklife hazırlanıyor. Daha önce adı Galatasaray ile anılan Lookman’ı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli yönetim transferi bitirmek için Serie A ekiplerinden Atalanta’nın kapısını çalacak.

Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğlulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, Galatasaray derbisi sonrası İtalya’ya giderek transferi bitirmek için Atalanta ile görüşecek.

Fenerbahçe Lookman için gemileri yaktı: Rekor teklif masada - Resim : 1

Sözcü’de yer alan habere göre sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için yapacağı teklif belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama ve sezon sonunda 35 milyon euro olmak üzere toplam 40 milyon euroluk teklif sunacak.

Fenerbahçe Lookman için gemileri yaktı: Rekor teklif masada - Resim : 2

Sarı lacivertliler anlaşmayı sağlaması durumunda en yüksek bonservis ödediği transfere imza atacak.

Bu sezon Atalanta forması ile 16 maça çıkan Ademola Lookman 3 gol atarken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe Lookman için gemileri yaktı: Rekor teklif masada - Resim : 3

Fenerbahçe ara transferde şu ana kadar Musamba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna kattı.