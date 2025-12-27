Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü bir hamleyle girmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadrosunu üst seviye bir hücum oyuncusuyla güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ademola Lookman dosyasını yeniden açtı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta Milano’da Lookman cephesiyle yapılan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, Nijeryalı yıldızın menajeriyle yeniden masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi. Sürecin kulüp içinde yüksek motivasyonla yürütüldüğü vurgulandı.

TRANSFER OPERASYONU HIZLANDI

Başkan Sadettin Saran’ın serbest kalmasının ardından transfer çalışmalarının ivme kazandığı belirtiliyor. Yönetimin öncelikli hedefleri arasında Lookman transferinin yer aldığı, operasyonun bizzat üst düzeyde takip edildiği aktarıldı.

FENERBAHÇE RESMİ TEFKLİF YAPTI

Sabah’ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Atalanta’ya 25 milyon euro bonservis bedeli içeren resmi teklifini sundu. İtalyan kulübünün ise kapıyı 40 milyon eurodan açtığı aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve orta noktada buluşma ihtimalinin masada olduğu belirtildi.

OSIMHEN VE CENK TOSUN’DAN BİLGİ ALDI

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Lookman’ın Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun, İstanbul ve kulüp yapısı hakkında bilgi almak için Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı Victor Osimhen ile görüştüğü, ayrıca Cenk Tosun’dan Fenerbahçe hakkında olumlu referans aldığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atalanta formasıyla bu sezon 11 Serie A ve 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ademola Lookman, ligde 2 gol, Avrupa’da ise 1 gol, 1 asist üretti. Atalanta, Nijeryalı yıldızı 2022 yazında Leipzig’den 10,8 milyon euro bedelle transfer etmişti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş milli takımlarda İngiltere formasını giyen Lookman, daha sonra tercihini Nijerya Milli Takımı’ndan yana kullandı. Yıldız futbolcu, milli formayla çıktığı 36 maçta 9 gol kaydetti.