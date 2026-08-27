Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yollarını ayırdı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda Barcelona'ya transfer olduğu duyuruldu.

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Sarı-lacivertlilerın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dominik Livakovic

Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic"

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