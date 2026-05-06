Son şampiyon Fenerbahçe Beko EuroLeague Play-Off serisinin üçüncü maçında Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 81-78 kaybetti. Böylelikle seride durum 2-1'e geldi.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI, SONUNU GETİREMEDİ

Fenerbahçe ilk çeyreği 25-12 önde tamamlayarak güçlü bir başlangıç yaptığı zorlu mücadelede son bölüme kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Son bölüme girilirken geride olmasına rağmen oyunu dengeleyen Zalgiris skoru da lehine çevirmeyi başardı.

FINAL FOUR BİLETİ CUMA GÜNÜNE KALDI

Son topa kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe Final Four biletini alamadı.

Bu sonuçla birlikte uzayan seride Fenerbahçe 8 Mayıs Cuma günü Zalgiris ile yine Litvanya'da karşı karşıya gelecek ve kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.