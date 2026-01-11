Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Opet baştan sona üstün götürdüğü derbide Galatasaray Çağdaş Faktöring'i 86 - 66 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmada 17 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emma Meesseman ayrıca 9 ribauntluk katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı Lacivertliler'de Iliana Rupert 16 sayı, Kayla McBride ise 15 sayılık performanslarıyla maça damga vuran diğer isimler oldu.

Galatasaray'da ise Elizabeth Williams'ın 15 sayılık katkısı farklı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

FENERBAHÇE GALATASARAY'A KARŞI İKİ GÜNDE İKİ KUPA KAZANDI

Dün Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, sarı lacivertli camiayı sevince boğmuştu. Bugün de kadın basketbol takımın yine ezeli rakibine karşı farklı bir galibiyetle Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi derbi sevincini katladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran bu maçı da tribünden takip ederek takımı yalnız bırakmadı. Saran, başkanlığı döneminde üçüncü kupasını kazandı.