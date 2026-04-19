Kemerburgaz’daki Orion Film Platosu’nda gerçekleştirilen programa Saran’ın yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen de katıldı.

Etkinliğe davet edilen eski başkan Ali Koç ise daha önce planlanan programı nedeniyle yer alamadı ve organizasyona mesaj gönderdi.

Konuşmasında son günlerde yaşanan gelişmelere değinen Sadettin Saran, hafta içinde yaşanan sonuçlardan dolayı üzüntü duyduklarını, yoğun geçen sürecin ardından etkinliğin kendilerine moral verdiğini dile getirdi. FEGÜM’ün hem iyi hem zor zamanlarda kulübün yanında olduğunu belirten Saran, bu tür oluşumların Fenerbahçe için önemli olduğunu vurguladı. Yaşanan olumsuzluklara rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini ifade eden Saran, Türkiye Kupası’nın da önemli bir hedef olduğunu söyledi. Oyuncularla yaptığı görüşmede takımın motivasyonunu yüksek gördüğünü aktardı.

Şekip Mosturoğlu ise konuşmasında organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.