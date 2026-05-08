Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etti. Liderin 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, en yakın rakibi Trabzonspor’un ise 4 puan önünde yer alıyor. İstanbul temsilcisi, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almayı garantileyecek.

Bu sezon ligde çıktığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 70 puan yazdırdı.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’de Konyaspor karşılaşması öncesinde iki oyuncu forma giyemeyecek.

Kaleci Ederson, cezası sebebiyle mücadelede görev alamayacak. Sakatlığı süren Dorgeles Nene de kadroda yer almayacak.

Öte yandan sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart ceza sınırında bulunuyor.

Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve sakatlığı bulunan Dorgeles Nene’nin ligde üçer sarı kartı bulunuyor.

Bu oyuncuların Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde sezonun son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.