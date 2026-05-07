Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-lacivertli kulübün, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’ta forma giyen Konstantinos Tzolakis’i transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE’DEN TZOLAKIS HAMLESİ

İngiliz basınından TransferFeed’in haberine göre; Fenerbahçe, 23 yaşındaki Yunan kaleci için resmi temaslara başladı.

Haberde, sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun temsilcileriyle menajerler üzerinden görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin Konstantinos Tzolakis için yaklaşık 15 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Genç yaşına rağmen Olympiakos formasıyla dikkat çeken performanslar ortaya koyan Tzolakis’in, Avrupa’da potansiyelli kaleciler arasında gösterildiği belirtildi.

OLYMPIAKOS DAHA YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR

Fenerbahçe’nin bu transferi gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel ise Olympiakos’un bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunan kaleci için Olympiakos yönetiminin 20 milyon Euro seviyesinde bir gelir hedeflediği belirtildi. Bu nedenle transfer görüşmelerinin kolay geçmeyeceği yorumları yapılıyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Haberde Fenerbahçe’nin transfer yarışında yalnız olmadığı da vurgulandı.

Serie A ekibi Napoli’nin yanı sıra Premier Lig temsilcileri Nottingham Forest ve Arsenal’in de genç kaleciyi takip ettiği belirtildi.

Avrupa’dan gelen yoğun ilginin, oyuncunun piyasa değerini artırdığı ifade ediliyor.