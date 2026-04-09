Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

İdman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. İki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla bitirerek Kayseri’ye hareket edecek.