Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Resim : 2

İdman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı. İki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla bitirerek Kayseri’ye hareket edecek.