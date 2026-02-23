Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımapaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir'
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe 90+11’de yediği golle evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi yorumlayan ‘Ahmet Çakar Tedesco konkordato ilan etmiştir.’ yorumunu yaptı.Derleyen: Furkan Çelik
Uzatmaları nefes kesen mücadelede 90+3’te Kasımpaşa’nın Ben Ouanes’in ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmasından 2 dakika sonra Asensio’nun golüyle öne geçen Fenerbahçe 90+11’de Allenvinah’ın attığı golle yıkıldı.
Galatasaray ile puanı eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratan maçın ardından eleştiri okları Domenico Tedesco’ya yöneltildi.
SkySpor Youtube kanalında karşılaşmayı yorumlayan Ahmet Çakar Tedesco’ya sert eleştirilerde bulundu.
Ahmet Çakar, “Tedesco bu akşam iflasını istemiş, konkordato ilan etmiştir. Yemin ediyorum hoca moca değil! Matematik öğretmeni olur, makine mühendisi olur…" dedi.
Göztepe maçında da Tedesco yüzünden puan kaybedildiğini belirten Çakar, "Bu kaçıncı!
Göztepe puan kaybında da mutlak hatalı Tedesco’ydu! Allah seni kahretmesin canım kardeşim Tedesco…” ifadelerini kullandı.