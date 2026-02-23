Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir'

Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir'

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe 90+11’de yediği golle evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi yorumlayan ‘Ahmet Çakar Tedesco konkordato ilan etmiştir.’ yorumunu yaptı.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir' - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımapaşa ile 1-1 berabere kaldı.

1 6
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir' - Resim: 2

Uzatmaları nefes kesen mücadelede 90+3’te Kasımpaşa’nın Ben Ouanes’in ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmasından 2 dakika sonra Asensio’nun golüyle öne geçen Fenerbahçe 90+11’de Allenvinah’ın attığı golle yıkıldı.

2 6
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir' - Resim: 3

Galatasaray ile puanı eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratan maçın ardından eleştiri okları Domenico Tedesco’ya yöneltildi.

3 6
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir' - Resim: 4

SkySpor Youtube kanalında karşılaşmayı yorumlayan Ahmet Çakar Tedesco’ya sert eleştirilerde bulundu.

4 6
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir' - Resim: 5

Ahmet Çakar, “Tedesco bu akşam iflasını istemiş, konkordato ilan etmiştir. Yemin ediyorum hoca moca değil! Matematik öğretmeni olur, makine mühendisi olur…" dedi.

5 6
Ahmet Çakar Tedesco'yu yerden yere vurdu: 'Konkordato ilan etmiştir' - Resim: 6

Göztepe maçında da Tedesco yüzünden puan kaybedildiğini belirten Çakar, "Bu kaçıncı!
Göztepe puan kaybında da mutlak hatalı Tedesco’ydu! Allah seni kahretmesin canım kardeşim Tedesco…” ifadelerini kullandı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro