Kış transfer dönemine Musaba hamlesiyle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe’de yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda santrfor transferine büyük önem veriyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında yer alan isim Christopher Nkunku olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN 1 NUMARALI HEDEFİ NKUNKU’YDU

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun isteğiyle Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, İtalyan kulübüyle temaslarını sürdürdü. Ancak bu transferde beklenen ilerleme sağlanamadı.

MİLAN VE OYUNCU CEPHESİNDEN OLUMSUZ CEVAP GELDİ

Milan’ın 35 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olması ve Nkunku’nun kulübünden ayrılmaya sıcak bakmaması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Taraflar arasında ortak bir noktada buluşulamaması, transferin askıya alınmasına yol açtı.

NKUNKU RAFA KALKTI, GÖZLER SÖRLOTH’A ÇEVRİLDİ

Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Nkunku transferinde şu aşamada ilerleme sağlanamıyor ve dosya geçici olarak rafa kaldırılmış durumda. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’de alternatif plan devreye girdi.

Sarı-lacivertlilerin forvet hattındaki bir diğer güçlü adayı ise Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihi Nkunku’dan yana olsa da, Fenerbahçe yönetiminin şartları zorlanabilir bulduğu Sörloth transferine daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

YÖNETİM SÖRLOTH TRANSFERİNE KİLİTLENDİ

Yönetim kanadının, maliyet ve transferin gerçekleşme ihtimali açısından Sörloth seçeneğini daha gerçekçi gördüğü belirtilirken önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile temasların hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de forvet transferinde nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi ve sürecin somut adımlarla ilerlemesi öngörülüyor.