Fenerbahçe transferi konusunda Al Ittihad ile anlaşmaya vardıktan sonra Suudi Pro Lig yönetiminin onayını beklemeye koyuldu.

Fenerbahçe Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi: Transfer için onay bekliyor - Resim : 1

FENERBAHÇE SAĞLIK KONTROLLERİNİ ÖNE ALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, transfer sürecinde zaman kaybı yaşamamak adına Kanté’nin sağlık kontrollerini önceden organize etti. Resmi prosedürlerin tamamlanması halinde imza aşamasına geçilecek. Gözler Suudi Pro Lig yönetiminin vereceği onaya çevrildi.

EN-NESYRI VE N'GOLO KANTE TAKASI

Beklenen onayın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe ile Al Ittihad arasında En-Nesyri ve N'Golo Kante takasının resmiyet kazanması bekleniyor.