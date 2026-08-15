Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, havayoluyla Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanı’nın apron kısmından çıkış yapan kafile, takım otobüsüyle konaklayacakları otele geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını otel önünde tezahüratlarla ve meşalelerle karşıladı. Fenerbahçe’nin yeni transferleri Mason Greenwood ile Vedat Muriqi maç kafilesinde yer aldı. İtalya’nın Napoli takımından transfer edilen Romelu Lukaku ise kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Dominik Livakovic, Anthony Musaba ve Jayden Oosterwolde’ye ise kadroda yer verilmedi. Öte yandan geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan kaleci Ederson Moraes de kadroda yer almadı.