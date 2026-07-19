Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam

Anlaşma sağlandı

Vedat Muriqi hamlesinin ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe’nin, daha önce de gündemine aldığı Guirassy için yeniden devreye girdiği ve kısa sürede Alman ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.