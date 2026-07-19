Fenerbahçe, yeni sezon öncesi santrfor hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam
Sarı-lacivertliler golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere ve imza için artık geri sayıma geçti.Kaynak: Diğer
Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy transferinde sona geldiği öne sürüldü.
Anlaşma sağlandı
Vedat Muriqi hamlesinin ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe’nin, daha önce de gündemine aldığı Guirassy için yeniden devreye girdiği ve kısa sürede Alman ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Oyuncu da “evet” dedi
Haberlere göre sarı-lacivertliler, Gineli golcüyle de kişisel şartlarda el sıkıştı. 30 yaşındaki santrforun transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Performansıyla dikkat çekiyor
Guirassy, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 46 maçta 22 gol atıp 6 asist yaptı.
Bundesliga kariyerinde 134 maçta 81 gol kaydeden deneyimli forvet, toplam kariyerinde ise 406 karşılaşmada 187 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
Milli takımda da etkili
Gine Milli Takımı formasını 28 kez giyen Guirassy, bu maçlarda 11 gol kaydetti. Avrupa’nın birçok kulübünün radarında olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin en kritik transferlerinden biri olmaya aday.