Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam

Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam

Sarı-lacivertliler golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere ve imza için artık geri sayıma geçti.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 1

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi santrfor hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy transferinde sona geldiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 3

Anlaşma sağlandı

Vedat Muriqi hamlesinin ardından hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe’nin, daha önce de gündemine aldığı Guirassy için yeniden devreye girdiği ve kısa sürede Alman ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 4

Oyuncu da “evet” dedi

Haberlere göre sarı-lacivertliler, Gineli golcüyle de kişisel şartlarda el sıkıştı. 30 yaşındaki santrforun transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 5

Performansıyla dikkat çekiyor

Guirassy, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 46 maçta 22 gol atıp 6 asist yaptı.

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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 6

Bundesliga kariyerinde 134 maçta 81 gol kaydeden deneyimli forvet, toplam kariyerinde ise 406 karşılaşmada 187 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe kafaya koydu, Guirassy transferini bitiriyor: Anlaşma tamam - Resim: 7

Milli takımda da etkili

Gine Milli Takımı formasını 28 kez giyen Guirassy, bu maçlarda 11 gol kaydetti. Avrupa’nın birçok kulübünün radarında olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin en kritik transferlerinden biri olmaya aday.

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