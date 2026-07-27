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Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsorluğu iş birliğinin tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, kadın futbol şubesinin yeni sezonda 5 kişilik komite tarafından yönetileceğini açıkladı.

KADIN FUTBOLUNDA 5 KİŞİLİK KOMİTE DÖNEMİ

Fırat, oluşturulacak komitede yönetim kurulu üyeleri Cihan Kamer ve Feridun Geçgel'in yanı sıra sponsor firma temsilcileri Bülent Öztürk ile Cem Ergüven'in yer alacağını, kulübün onaylayacağı bir ismin daha eklenmesiyle komitenin tamamlanacağını belirtti.

'KOMİTE SPORTİF SORUMLULUĞU DA ÜSTLENECEK'

Yeni yapının yalnızca finansal destek sağlamayacağını vurgulayan Önder Fırat, "Bu komite sadece maddi değil, sportif sorumluluk ve yetkiyle kadın futbol şubesini yönetecektir." ifadelerini kullandı.

CİHAN KAMER'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ise kadın futbolunun gelişimi için taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Kamer, "Voleybolda bir dönem 300-500 kişiye oynarken bugün milyonlara ulaştık. Aynı sevgiyi, desteği ve heyecanı kadın futbolunda da taraftarlarımızdan bekliyoruz." dedi.

'BU SEZON AVRUPA'YI PENETRE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

İcra Kurulu Üyesi Cem Ergüven, takımın yeni sezon hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyledi.

Hazırlık sürecinin olumlu geçtiğini belirten Ergüven, "Sezona hazır olduğumuza inanıyorum. Çok iyi transferler yaptık. Büyüyoruz, güçleniyoruz. Bu sezon Avrupa'yı penetre etmeye çalışacağız. Kızlarımız da hocamız da buna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Ergüven ayrıca yabancı transferlerinin son üç takviyeyle tamamlanacağını, ara transfer döneminde de kadronun güçlendirilmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.