Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 ayrılık
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına gitti. Sarı-lacivertli ekip, yedi futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkldı.
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