Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa , sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe teklifi kabul etti. Karar İrfan Can’a bırakıldı.

12 Ekim’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’ye birçok Süper Lig ekibi talip oldu. Devre arasında takımdan gönderilmesi gündemde olan oyuncunun, Kasımpaşa’dan gelen kiralama teklifine ne diyeceği belirsiz.

FENERBAHÇE KARNESİ

Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 183 resmi maça çıktı. Takımına 32 gol, 31 asistlik katkı sağladı.