Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Tedesco’nun da talepleri doğrultusunda hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Fenerbahçe yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

İLK TRANSFER MUSABA

Sarı-lacivertli kulüp, ocak ayının ilk transferini yaptı. Fenerbahçe, Anthony Musaba ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Hollandalı isim için serbest kalma ücreti olan 5.75 milyon euro'yu ara transfer döneminin başlangıcı ile birlikte Samsunspor'a ödedi.

GÜNDEM YOĞUN

Fenerbahçe, Tedesco'nun isteği doğrultusunda, Milan forması giyen Nkunku, Utrecht forması giyen Souffian El Karouani ve Atletico Madridli Sörloth için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.