Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Çağrı Balta krizinin perde arkası

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan Çağrı Balta krizi günlerdir en çok tartışılan konuların başında geliyor.
Fenerbahçe’nin Galatasaray altyapısından forma giyen sarı kırmızılı kulübün emektar futbolcularından Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Balta’yı transfer etmek istemesiyle birlikte iki camia arasında ipler bir kez daha gerildi. Yaşananların perde arkası merak konusu oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Sports Digitale’de 'Insider' programında konuşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Çağrı Balta krizinin perde arkasında yaşananları şu şekilde aktardı:
HAKAN BALTA FENERBAHÇE'DEN TELEFON GELİNCE ŞAŞIRIYOR
"Fenerbahçe bundan 15-20 gün önce çocuğu değil babası Hakan Balta’yı arıyor. Hakan hoca da ilk telefon geldiğinde şaşırıyor. Ben Galatasaray’da yıllarca oynadım böyle bir şey nasıl olabilir diye tepki veriyor.
FENERBAHÇE GALATASARAY'A MAIL ATIYOR
Fenerbahçe babasına diyor ki; 'Biz Galatasaray’a yetiştirme bedelini ödeyerek Çağrı Balta’yı almak için izin istemek üzere mail atacağız.'
Ardından da Fenerbahe Galatasaray’a ‘Siz de kabul ederseniz yetiştirme bedelini ödeyip Çağrı’yı sezon sonunda almak istiyoruz.’ diye mail atıyor.
"ÇAĞRI GALATASARAY'I İKİ KEZ REDDETTİ"
Çağrı Galatasaray’ın yaptığı sözleşme uzatma teklifini iki kez reddetti. Çağrı A Takım’da oynama garantisi istiyor ve Galatasaray da bunu vermiyor. Bu yüzden oyuncu kalmak istemiyor.
"FENERBHAHÇE 4 MİLYON TL ÖDEYİP ÇAĞRI BALTA'YI ALMAK İSTİYOR"
Fenerbahçe’nin mailine Galatasaray tarafı dönüş yapmıyor. Yetiştirme bedeli 4 milyon TL. Sezon sonu 18 yaşına girdiğinde; Fenerbahçe, eğer Galatasaray sözleşme uzatmazsa 4 milyon TL ödeyip Çağrı’yı almak istiyor."