İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız oyuncusu Marcos Senesi, sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle savunma hattında sorun yaşayan birçok Avrupa devinin transfer listesinde bulunuyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Manchester United, Tottenham, Dortmund ve Juventus gibi dev kulüplerin sıraya girdiği Arjantinli stoper için Süper Lig'den Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da karşı karşıya geldiği iddia edildi.

STOPER TRANSFERİNDE ÖNCELİKLİ HEDEF

Gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına başlayan iki kulüp de stoper hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bournemouth formasıyla bu sezon Premier Lig'de toplam 31 maça çıkan ve takımına 4 asistlik gol katkısı sağlayan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SENESI'NİN TRANSFER PLANI

Sezonun sona ermesinin ardından teklifleri değerlendirerek geleceği hakkında karar verecek olan Senesi'nin düzenli olarak ilk 11'de forma giyeceği ve Avrupa kupalarında boy göstreceği bir takıma transfer olması beklenirken maaş beklentisini de yüksek tutması sebebiyle rotasını Türkiye'ye çevirebileceği belirtiliyor.

SEZON BİTMEDEN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR

Fenerbahçe ile Beşiktaş sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçerek resmi transfer görüşmelerine kulübünden herhangi bir izin almaksızın başlayabilir.