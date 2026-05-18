Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör tartışmaları sürerken adı sarı-lacivertli kulüple anılan Nuri Şahin için Başakşehir cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
GÜMÜŞDAĞ’TAN İDDİALARA NET CEVAP
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada Nuri Şahin’in Fenerbahçe’ye gitme ihtimaliyle ilgili konuştu.
Gümüşdağ, “Hayır, biz Nuri hocamızdan çok memnunuz, devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI
37 yaşındaki teknik adam, Başakşehir’in başında çıktığı 35 resmi maçta 1.74 puan ortalaması yakaladı.
Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibi bu süreçte; 18 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.
Başakşehir ayrıca bu maçlarda 64 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.