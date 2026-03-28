Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek üzere transfer çalışmalarına başladı.

BAŞAR ÖNAL İDDİALARINI ALEVLENDİREN GELİŞME

Sarı Lacivertliler’de son günlerde en çok konuşulan transfer iddialarının başında Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın Nijmegen forması giyen Başar Önal’ı izlemek için Hollanda’ya gittiği yer alıyordu.

Günlerdir konuşulan transfer iddiasının hemen peşine sıcak bir gelişme yaşandı.

Başar Önal sosyal medya hesabından İstanbul’a geldiğini paylaştı. 21 yaşındaki oyuncunun VIP araçtan bir fotoğraf atarak İstanbul konumunu etiketlemesi, sosyal medyada transfer iddialarını alevlendirdi.







ERTAN TORUNOĞULLARI MAÇTA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ertan Torunoğulları, 22 Mart’ta NEC Nijmegen ile Heerenven arasında oynanan maçı tribünden takip etmişti.

Torunoğulları’nın bu maçta tribünde görüntülenmesinin ardından gündeme düşen Başar Önal iddiaları Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çekmişti.

NIJMEGEN FORMASIYLA 29 MAÇTA 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Başar Önal’ın İstanbul’a transfer görüşmeleri için mi yoksa gezmeye mi geldiği henüz gizemini koruyor.

Bu sezon Nijmegen formasıyla toplam 29 maçta forma giyen gurbetçi kanat oyuncusu 8 gol, 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.