Ara transfer döneminde sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla yıldızlaşan Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak hızlı başlayan Fenerbahçe, ikinci imzaya da çok yaklaştı.

FENERBAHÇE MERT GÜNOK'U TRANSFER EDİYOR

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakarak kendisine kulüp bulmasını bildirdiği milli kaleci Mert Günok için bir süredir temaslarını sürdüren sarı lacivertli yönetimin eski oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe, Mert Günok transferi için oyuncu tarafı ve Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

Mert Günok'un profesyonelliğe ilk adımını attığı eski yuvası Fenerbahçe'ye geri dönmesinin an meselesi olduğu belirtilirken 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle ilgili yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.