Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Ademola Lookman ile ilgili sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Lookman'ın ayrılık ihtimali hakkında DAZN'a konuşan Atalanta CEO'su Luca Percassi, Fenerbahçe ile yapılan henüz görüşmelerin tamamlanmadını belirtti.

Ayrıca transfer görüşmeleri için Türkçe öğrenip öğrenmedine dair kendisine yöneltilen şaka yollu soruya da cevap veren Percassi, "Henüz Türkçe öğrenmedim." dedi.

Atalanta cephesinden Lookman transferiyle ilgili yapılan bu yorum Fenerbahçe taraftarları arasında henüz görüşmeler tamamlanmasa da pazarlıkların olumlu gittiği yönünde bir algı oluşturdu.