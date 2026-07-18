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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, Anthony Musaba'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Mounir Boualin'in haberine göre; yıllar sonra yeniden Bundesliga'ya dönen kaptanlığını milli futbolcu Kenan Karaman'ın yaptığı Schalke 04, Hollandalı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SCHALKE HAREKETE GEÇİYOR

Alman kulübünün Musaba'ya olan ilgisini oyuncunun menajerine ilettiği, 24 yaşındaki futbolcunun da düzenli forma giyebilmek adına Schalke'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Schalke 04'ün önümüzdeki günlerde kiralık transfer için Fenerbahçe ile resmi temaslara başlamasının beklendiği aktarıldı.

'HAYALLERİMDEN BİRİ GERÇEK OLDU' DEMİŞTİ

Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Hayallerimden biri gerçek oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak sarı-lacivertli ekipte beklediği süreleri bulamayan Hollandalı oyuncunun, kariyerine düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SAMSUNSPOR SONRASI PEFFORMANSI SÖNÜK KALDI

Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledikten sonra ara transfer döneminde 5 milyon Euro fesih maddesi kullanılarak Fenerbahçe'ye transfer edilen Musaba sarı lacivertli kulüpte 23 maçta 2 gol, 6 asistle oynadı.