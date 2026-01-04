Süper Lig’de sezonun şu ana kadar tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, Tedesco’nun isteği doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak. Joey Veerman transferinden vazgeçen Fenerbahçe 26 yaşındaki Matteo Guendouzi’yi transfer edecek.

MECBURİ SATIŞ

Transfer sorunları yaşayan Lazio’nun devre arasında mecburi olarak 30 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerektiği aktarılırdı. 26 yaşındaki futbolcu takımının en önemli parçalarından birisi olsa da Lazio, şartlar oluşması halinde transfere onay verecek.

GUENDOUZI’NİN PERFORMANSI

Daha önce Marsilya ve Arsenal gibi büyük takımlarda da forma giyen 26 yaşındaki yıldız orta saha, bu sezon Lazio formasıyla 15 resmi maça çıktı. 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Ayrıca Fransa formasıyla da 14 maça çıktı.