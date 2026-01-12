Ara transfer döneminde üst üste önemli hamlelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

GUENDOUZI'DEN SONRA KANTE

Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Sarı Lacivertliler bir başka Fransız yıldız N'Golo Kante'yi de transfer etmek için girişimlerine başladı.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Kante'ye resmi teklif yaptı. Yönetimin yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapacağı kaydedildi.

AL-ITTIHAD'DA BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Kante bu sezon 21 maçta görev alıp 1 gol attı.