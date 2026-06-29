Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı: 40 milyon euro masada
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde vites yükseltti. Roma'nın devreye girmesinin ardından sarı-lacivertlilerin, Marsilya'ya sunduğu 30 milyon euroluk teklifi 40 milyon euro seviyesine çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
İtalyan ekibi Roma'nın Marsilya'ya 40 milyon euro artı bonusları içeren teklif hazırlığında olduğu iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetimin de transfer yarışından kopmamak adına teklifini yükseltme kararı aldığı belirtildi.
Teklif 40 milyon euroya çıkıyor
Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, daha önce Marsilya'ya ilettiği 30 milyon euroluk teklifini 40 milyon euro seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın yakından takip ettiği transferde yönetimin, oyuncu cephesiyle kurduğu olumlu diyaloğu önemli bir avantaj olarak gördüğü aktarıldı.
Oyuncu cephesinde sorun yok
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Greenwood'un temsilcileriyle yapılan görüşmelerde maaş ve sözleşme şartlarında önemli mesafe katetti.
İngiliz futbolcunun tarafında ciddi bir pürüz bulunmadığı, sarı-lacivertlilerin artık Marsilya ile bonservis görüşmelerine odaklandığı ifade edildi.
Kritik 48 saat
Roma'nın resmi teklif hazırlığında olması nedeniyle transferde önümüzdeki 48 saatin belirleyici olacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde yeni teklifini Fransız ekibine iletmesi beklenirken, Greenwood transferinde iki kulüp arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.
Sezon performansı
2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek 37 gole doğrudan katkı sağladı.