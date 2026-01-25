Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi iki takımdan da açıklama geldi.
FENERBAHÇE EDSON ALVAREZ'İN NEDEN KADRODA YER ALMADIĞINI AÇIKLADI
Fenerbahçe Edson Alvarez'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir.
Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
GÖZTEPE DENNIS'İN KADRODAN ÇIKARILDIĞINI DUYURDU
Göztepe ise Furkan Bayır ile birlikte Nijeryalı yıldızı Anthony Dennis'in üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle kadrodan çıkarıldığını bildirdi.