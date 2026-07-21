UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi ağırlayacağı karşılaşma öncesinde Chobani Stadyumu'nda gergin anlar yaşandı.
Karşılaşma için 13 otobüsle İstanbul'a gelen Gornik Zabrze taraftarlarının deplasman tribününde taşkınlık çıkardığı öğrenildi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan olayların ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri gruba müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bazı taraftarların polislere saldırdığı ve kısa süreli arbede yaşandığı görüldü.
Kadıköy deplasmanına gelen Gornik Zabrze taraftarları, taşkınlık çıkararak polisle kavga etti. pic.twitter.com/wXYrvXmUl3— Tek Yol FENER (@TekYolFener) July 21, 2026
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Stadyumdaki gerginliğe ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, karşılaşma öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.