UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi ağırlayacağı karşılaşma öncesinde Chobani Stadyumu'nda gergin anlar yaşandı.

Karşılaşma için 13 otobüsle İstanbul'a gelen Gornik Zabrze taraftarlarının deplasman tribününde taşkınlık çıkardığı öğrenildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan olayların ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri gruba müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bazı taraftarların polislere saldırdığı ve kısa süreli arbede yaşandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Stadyumdaki gerginliğe ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, karşılaşma öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.