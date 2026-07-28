Gornik Zabrze maçında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İSMAİL KARTAL: 'SKORU KORUMAYA OYNAMAYACAĞIZ'

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, avantajı koruma düşüncesiyle sahaya çıkmayacaklarını söyledi.

İsmail Kartal, "İlk maçta evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç gol daha bulabilirdik. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. İlk maçta olduğu gibi skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak ve hak ederek turu geçmek istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz." diye konuştu.