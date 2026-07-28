Gornik Zabrze maçında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve muhtemel 11'leri...
TALISCA AVANTAJI GETİRDİ
Fenerbahçe ilk maçta Kadıköy'de ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 yenerek turda skor avantajını yakaladı.
FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta galibiyet veya beraberlik alması halinde doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükselecek.
Gornik Zabrze'nin tek farklı galibiyetinde mücadele uzatmalara taşınacak. Polonya temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde ise sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
FENERBAHÇE TUR ATLARSA RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibi olacak.
ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİP
Temsilcimizin Gornik Zabrze'ye elenmesi durumunda Avrupa macerası sona ermeyecek.
Fenerbahçe bu kötü senaryoda; UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Twente - Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İSMAİL KARTAL: 'SKORU KORUMAYA OYNAMAYACAĞIZ'
Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, avantajı koruma düşüncesiyle sahaya çıkmayacaklarını söyledi.
İsmail Kartal, "İlk maçta evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç gol daha bulabilirdik. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. İlk maçta olduğu gibi skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak ve hak ederek turu geçmek istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz." diye konuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. SINAV
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme tarihindeki 44. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 43 eleme maçında 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 63 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 51 gol gördü.
FENERBAHÇE KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kamp kadrosu:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.
GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesi 29 Temmuz Çarşamba günü Zabrze Arena'da oynanacak.
TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
MAÇI BELÇİKALI HAKEM YÖNETECEK
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçında Belçikalı hakem Lothar D'hondt düdük çalacak. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.