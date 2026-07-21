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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00’de oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zorlu karşılaşma, tv100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi uydu üzerinden ya da dijital platformlar aracılığıyla ücretsiz olarak takip edebilecek.

YURT DIŞI İZLEME SEÇENEKLERİ

Yurt dışında yaşayan izleyiciler ise karşılaşmayı Türkiye yayıncısı üzerinden internetten izleyebilir. Ayrıca bazı ülkelerde yerel yayıncılar aracılığıyla da maçın takip edilebileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE

Temsilcimiz, rövanş öncesi avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik heyet ve oyuncular, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak tur kapısını aralamayı hedefliyor.