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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 21:00'da başlayan kritik mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetiyor.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Ake, Skriniar, Oosterwolde, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

FENERBAHÇE 1-0 GORNIK ZABRZE CANLI ANLATIM

1' Manfredas Lukjancukas'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı başladı.

BARTUĞ KALEYİ YOKLADI

5' Bartuğ uzaktan sert şutla kaleyi yokladı. Schulze topu çeldi.

Mert Günok, Górnik Zabrze’nin 15. dakikada yakaladığı tehlikeli gol fırsatında yaptığı kritik müdahaleyle rakibe geçit vermedi. pic.twitter.com/vFCzELBFc8 — TV100 (@tv100) July 21, 2026

GORNIK ZABRZE TEHLİKELİ GELDİ: MERT GÜNOK GOLE İZİN VERMEDİ

15' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Janza sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Mert Günok yakın direkte harika bir refleksle gole izin vermedi.

Fenerbahçe, Nélson Semedo’nun mükemmel pasıyla gelişen atakta Bartuğ Elmaz’ın şutunda gol fırsatını değerlendiremedi. pic.twitter.com/wg3ASd30i3 — TV100 (@tv100) July 21, 2026

FENERBAHÇE BARTUĞ İLE GOLE YAKLAŞTI

26' Nelson Semedo ceza sahasında son çizgide topu içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz gelişine vurdu. Ancak kaleye yönelen top Gornik Zabrze savunmasından sekerek kornere çıktı.

⚽ ANDERSOOOOONNNN TALİSCAAAAA!!!



Anderson Talisca, frikikten enfes bir gol attı.



Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/4TwpWW1MDZ — TV100 (@tv100) July 21, 2026

FENERBAHÇE TALISCA'NIN FRİKİK GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

38' Anderson Talisca ceza sahasının önünde kullandığı serbest vuruşta harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

BARTUĞ ELMAZ BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

45+1' Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz şutunda bir kez daha gole yaklaştı.