Süper Lig'in 21. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Tedesco'nun ilk 11 kararı: Skrinar’ın yokluğu ve orta saha tandemi…
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Fenerbahçe bugün evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Akıllara yeni transferlerin sahada olup olmayacağı geliyor. İşte detaylar..Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da karşılaşmanın 11'ini netleştirmek üzere...
Sarı-lacivertli ekipte Skriniar’ın yokluğu dikkat çekerken, Kante’nin de ilk 11’de oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Fenerbahçe’de, Skriniar'ın dışında Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mercan da kadroda yer alamayacak. Tedesco'nun bu maçta Kante'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor... Stoperde de Skriniar'ın yokluğunda Çağlar ismi ön planda. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.
Ligde bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, çıktığı 20 maçta topladığı 46 puanla 2. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği ise 22 puanla 11. sırada yer alıyor...