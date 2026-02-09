Tedesco'nun ilk 11 kararı: Skrinar’ın yokluğu ve orta saha tandemi…

Fenerbahçe’de, Skriniar'ın dışında Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mercan da kadroda yer alamayacak. Tedesco'nun bu maçta Kante'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor... Stoperde de Skriniar'ın yokluğunda Çağlar ismi ön planda. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i