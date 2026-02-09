Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği’ni konuk etti.

TALISCA MAÇTA SESSİZLİĞİ BOZDU

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da basit top kayıpları yaptı ve gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

Dakikalar 16’yı gösterdiğinde Anderson Talisca kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçerek eşitliği bozdu ve Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

Talisca’nın golüyle birlikte hareketlenen maçta; Fenerbahçe oyun temposunu yükselterek maça ağırlığını koymaya başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ASENSIO'NUN İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Asensio’nun şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu bu ikramı geri çevirmedi ve soğukkanlı bir vuruşla ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SAVUNMA DİRENCİ DÜŞTÜ

Gençlerbirliği’nin savunma direncini düşüren bu golden yalnızca 6 dakika sonra bu kez Mert Müldür’ün asistinde yine Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

Devreye Fenerbahçe’nin 3-0’lık net üstünlüğüyle girilirken konuk ekip Gençlerbirliği ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu.

KOITA'NIN GOLÜ UMUT OLDU

Koita’nın golüyle puan umutlarını artıran başkent temsilcisi oyunu dengelemeyi başarsa da aradığı golü bulamadı.

Fenerbahçe ikinci yarıda skor avantajıyla tempoyu düşürdü. Kalan dakikaları skoru değiştirmeye en çok yaklaşan isim Marco Asensio oldu. İspanyol yıldız 76’ıncı dakikada çektiği sert şutta direğe takıldı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP SERİSİNİ 21 MAÇA ÇIKARDI

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita

FENERBAHÇE 3-1 GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM

1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı başladı.

FENERBAHÇE TALISCA'NIN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

16' Asensio'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Talisca'nın şutunda top Zuzek'e çarptı. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli oyuncu Zuzek'in elle oynadığını savunarak penaltı bekledi. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izleyen Ali Şansalan beyaz notkayı gösterdi. Topun başına geçen Talisca Fenerbahçe'yi penaltıdan 1-0 öne geçirdi.

OĞULCAN ÜLGÜN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

24' Kornerden gelen ortada Ederson'un yumrukla uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Oğulcan Ülgün gelişine vurdu. Ancak sert şutta top dışarı gitti.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

26' Fenerbahçe'nin organize bir atakla Gençlerbirliği kalesine geldi. Marco Asensio'nun şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topun dibine girerek kaleci Velho'yu mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KENDİSİNİN İKİNCİ TAKIMININ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

33' Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Mert Müldür'ün ceza sahası içerisine çevirdiği topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu bir kez daha ağları havalandırdı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 3-0 GENÇLERBİRLİĞİ

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

54' Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

57' Gençlerbirliği duran toptan tehdit yarattı. Ceza sahası içersinde topla buluşan Tongya'nın şutunda Ederson'dan seken topu tamamlamak isteyen Koita yerde kaldı. Gençlerbirliği bu pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem Ali Şansalan oyunun devam etmesini istedi.

ASENSIO DİREĞE TAKILDI

76' Fenerbahçe atağında Gençlerbirliği savunmasından seken topu önünde bulan Marco Asensio'nun sert şutunda direk gole izin vermedi.

FRED FRİKİKTEN VELHO'YA TAKILDI

88' Fred'in frikikten harika şutunda Velho topu köşeden çelerek golü önledi.