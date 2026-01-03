Fenerbahçe, eski milli futbolcusu Mehmet Aurelio'nun U19 Takımı'nda teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu!

Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu.

Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

SON OLARAK ANTALYASPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce teknik heyet sorumlusu ve yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen 48 yaşındaki Aurelio son olarak Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yardımcı antrenörlük yapmıştı.