Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio,Nene, Cherif
Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Gassama, Melih, Kozlowski, Yusuf, Bayo, Maxim
FENERBAHÇE 0-0 GAZİANTEP FK CANLI ANLATIM
1' Kadir Sağlam'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı başladı.
ASENSIO BARAJA TAKILDI
11' Asensio ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşündü. Şutunda top barajdan sekerek kornere çıktı.