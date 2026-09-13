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Kaynak: AA

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde geride kalan 4 haftalık periyotta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Gaziantep FK ise ligde çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 7 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu mücadele öncesinde son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kalmıştı.

KADRODA TEK EKSİK MARCO ASENSIO

Gaziantep deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de tek oyuncunun eksikliği bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönme hazırlığı yapan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, zorlu müsabakanın kadrosunda yer almayacak.