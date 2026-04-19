Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, EuroLeague Kadınlar finalinde İspanya’daki Pabellón Príncipe Felipe’de karşı karşıya geldi.
İLK ÇEYREK FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Mücadelenin ilk periyodu 17-16 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-32 önde girdi.
Dengeli geçen üçüncü çeyrek 51-45 Galatasaray Çağdaş Faktoring lehine sonuçlandı.
SON ÇEYREKTE FENERBAHÇE KONTROLÜ BIRAKMADI
Final periyodunda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Opet, parkeden 68-55 galip ayrıldı.
AVRUPA’NIN ZİRVESİ FENERBAHÇE’NİN
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet EuroLeague Kadınlar’da şampiyonluğa ulaştı.
Maçta 20 sayıyla oynayan Emma Meesseman karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe Opet, çıktığı 7. finalde EuroLeague’de 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.