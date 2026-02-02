Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin’le karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini 3-0’lık skorla devirdi. Alınan galibiyet sonrası Fenerbahçe’den peş peşe paylaşımlar geldi.

FENERBAHÇE EZELİ RAKİBİNİ SET VERMEDEN DEVİRDİ

Kritik mücadelenin en skorer oyuncusu 18 sayı ile Arina Fedorovtseva oldu. Öte yandan Ana Cristina De Souza 14, Hande Baladın 13, Eda Erdem ve Aslı Kalaç 5’er sayıyla skora katkı sağladı.

Galatasaray Daikin’de Kaja Grobelna 9, İlkin Aydın ve Aleksia Karutasu 7’şer sayıyla tamamladı.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem Dündar, maç sonrası verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir atmosfer vardı. İyi çalışıyoruz. Yorgunuz ama sahaya güzel bir voleybol koyduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel bloklar ve defanslar oldu. Takım olarak herkes işini en iyi şekilde yaptı. Çok mutluyuz. 3-0 kazanmak çok değerli. Takım arkadaşlarımın ellerine sağlık.”

FENERBAHÇE’DEN OLAYLI GÖNDERME

Sosyal medyada son dönemde popüler olan penguen görseli bu sefer Fenerbahçe tarafından kullanıldı. Paylaşımda Burhan Felek önünde Fenerbahçe atkılı penguen yer alırken yanındaki aslanın buz tutması dikkatlerden kaçmadı.

Bir diğer paylaşım ise derbiye servileriyle damga vuran Arina Fedorovtseva üzerinden geldi. Rus smaçör, salondan ayrılan Galatasaray takım otobüse el sallarken çizildi. Videoda kullanılan seste ise kahkaha ve 'Kimse görmeden, o tarafa kimse görmeden' sözleri kullanıldı.