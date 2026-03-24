Sarı-lacivertli ekibin başarılı oyuncuları Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, Chobani Stadı bünyesindeki Fenerium mağazasında düzenlenen imza töreninde futbolseverlerle kucaklaştı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Maraton Fenerium şubesinde gerçekleştirilen bu özel organizasyonda yönetim kurulu üyesi Orkan Orakçıoğlu ile Fenerbahçe Futbol AŞ yöneticisi Sinan Öncel de hazır bulundu. Sevenlerinin formalarını ve lisanslı materyallerini büyük bir keyifle imzalayan futbolcular, gelen hatıra fotoğrafı taleplerini de karşılıksız bırakmadı.

Fenerium’dan sorumlu yönetici Orkan Orakçıoğlu, gösterilen yoğun ilgiden ötürü camiaya şükranlarını sunarken; Sinan Öncel, taraftarların uzun süredir yıldızlarla bir araya gelme arzusunda olduğunu vurgulayarak, "Taraftarımız mutluysa biz de mutluyuz. Hepsi başarılı ve yıldız oyuncular, bizi mutlu eden futbolcular. Kuyruk Kadıköy'e kadar gidiyor, insanlarda inanılmaz bir heyecan var. Hızlı bir şekilde taraftarlarımızla buluşturuyoruz. Çocuklar çok mutlu, hanımefendiler çok mutlu, taraftarımız çok mutlu. Bu tür etkinlikleri sık sık yapmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel ise uzun süredir tasarladıkları bu buluşmayı milli arayı fırsat bilerek hayata geçirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız sağ olsun bizi kırmadı. Kuyruk Kadıköy Terminal'e ulaşmış durumda. Takvim el verdiği sürece bunları daha sık yapmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız için de güzel bir etkinlik oldu. Bunların sayısını artırmamız lazım. Taraftara bu duyguları yaşatmak bizim açımızdan çok kıymetli."