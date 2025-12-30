Süper Lig’de ilk devreyi yenilgisiz kapatan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Teknik direktör Domenico Tedesco’nun isteği doğrultusunda Milan forması giyen Christopher Nkunku için transfer çalışmalarına başladı.

MILAN'IN BONSERVİS TALEBİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre İtalya Serie A ekibi Milan, , Christopher Nkunku için 35 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi, bonservis bedelini aşağıya çekmek için görüşmelere başladı. Transfer gerçekleşirse Tedesco, Nkunku’yu hem '9' numara hem de Duran’a yakın 'ikinci forvet' olarak kullanmayı planlıyor.

TEDESCO’NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Christopher Nkunku, daha önce Domenico Tedesco ile beraber Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig’de beraber çalıştı. Oyuncu bu sebeple Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

MILAN KARNESİ

Sezon başında 37 milyon Euro karşılığında Chelsea’den Milan’a transfer olan Christopher Nkunku, Milan formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.