Trendyol Süper Lig'de sezonun namağlup tek ekibi olan Fenerbahçe, forvet hattına da takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 31 yaşındaki Beto için trasfer teklifinde bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Everton forması Norberto Bercique Gomes'e Betuncal Beto'ya resmi teklif yaptı.

AYRILIK YAŞANACAK

Teknik Direktör Domenico Tedesco, En-Nesyri'nin performansında memnun değil. Faslı isimle yolların ayrılması bekleniyor.

BETO'NUN EVERTON KARNESİ

Everton, Beto'yu 2023 yılında Udinese'den transfer etmişti. Dev forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 96 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi.