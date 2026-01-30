Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için transfer gelişmesi yaşandı: Kolombiyalı forvet takımdan ayrılıyor...

İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 1

Fenerbahçe’de Jhon Durán ile ilgili transfer süreci netleşmeye başladı.

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 2

Devre arasında ayrılığı gündemde olan forvete sürpriz bir takım talip oldu...

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 3

Lille Devreye Girdi

Sarı-lacivertli kulübün, Kolombiyalı golcünün Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olabilmesi için mevcut kiralık sözleşmesini feshetmeye yönelik resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 4

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, Jhon Durán Lille ile temas kurdu.

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 5

21 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fransız ekibine kiralık olarak imza atmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 6

Fenerbahçe Karnesi

Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 21 resmi karşılaşmada görev alan genç santrfor, 5 gol ve 3 asistle 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor... - Resim: 7

Attığı kritik son dakika golleriyle öne çıkan Durán, buna rağmen ilk 11’de düzenli bir forma şansı bulamadı.

Kaynak: Spor Servisi
