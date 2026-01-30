Fenerbahçeli Jhon Duran takımdan ayrılıyor...

Fenerbahçe’de Jhon Durán ile ilgili transfer süreci netleşmeye başladı.
Devre arasında ayrılığı gündemde olan forvete sürpriz bir takım talip oldu...
Lille Devreye Girdi
Sarı-lacivertli kulübün, Kolombiyalı golcünün Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olabilmesi için mevcut kiralık sözleşmesini feshetmeye yönelik resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre, Jhon Durán Lille ile temas kurdu.
21 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Fransız ekibine kiralık olarak imza atmasının beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe Karnesi
Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 21 resmi karşılaşmada görev alan genç santrfor, 5 gol ve 3 asistle 8 gole doğrudan katkı sağladı.
Attığı kritik son dakika golleriyle öne çıkan Durán, buna rağmen ilk 11’de düzenli bir forma şansı bulamadı.