Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadığı Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçını 85-70 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ilk çeyrek 18-17 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip, devreyi 39-31 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı iyice artıran Fenerbahçe Opet, son çeyreğe 71-48 önde girdi ve maçı 85-70 kazandı.

Ev sahibi ekibin yıldızı Ilıana Rupert, 19 sayı ve 6 ribaund ile etkili bir performans sergilerken, Galatasaray’da 22 sayı atan Marine Johannes maçın en skoreri oldu ancak mağlubiyeti önleyemedi.

Final serisinde ev sahibi avantajına sahip Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek 3 galibiyete ulaşma hedefinde. Serinin ilk iki maçı 29 Mart ve 1 Nisan’da Fenerbahçe sahasında, üçüncü maç ise 4 Nisan’da Galatasaray ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.