UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Uzun süreli sakatlıklarını geride bırakan Archie Brown ve Levent Mercan, takımdan ayrı olarak koşu çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise antrenmanda yer almayarak bireysel program uyguladı.

Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek.