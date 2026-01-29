Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 13°
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları

Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları

Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi'nde FCSB karşısına çıkacak: bütün karşılaşmalar 23.00'te başlıyor; işte günün bütün maçları...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalmayı garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, FCSB deplasmanına gidiyor.

1
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 2

Aston Villa - Salzburg

2
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 3

Basel - V. Plzen

3
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 4

Real Betis - Feyenoord

4
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 5

Celtic - Utrecht

5
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 6

Kızılyıldız - Celtic

6
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 7

Porto - Rangers

7
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 8

FCSB - Fenerbahçe

8
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 9

G. A. Eagles - Braga

9
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 10

Genk - Malnö

10
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 11

Lille - Freiburg

11
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 12

Ludogorets - Nice

12
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 13

Lyon - PAOK

13
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 14

M. Tel Aviv - Bologna

14
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 15

Midtjylland - D. Zagreb

15
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 16

Nottingham Forest - Ferencvaros

16
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 17

Panathinaikos - Roma

17
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 18

Sturm Graz - Brann

18
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları - Resim: 19

Stuttgart - Young Boys

19
Kaynak: Spor Servisi
