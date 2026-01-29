Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalmayı garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, FCSB deplasmanına gidiyor.
Fenerbahçe, FCSB deplasmanında: İşte Avrupa Ligi'nde günün maçları
Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi'nde FCSB karşısına çıkacak: bütün karşılaşmalar 23.00'te başlıyor; işte günün bütün maçları...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Aston Villa - Salzburg
Basel - V. Plzen
Real Betis - Feyenoord
Celtic - Utrecht
Kızılyıldız - Celtic
Porto - Rangers
FCSB - Fenerbahçe
G. A. Eagles - Braga
Genk - Malnö
Lille - Freiburg
Ludogorets - Nice
Lyon - PAOK
M. Tel Aviv - Bologna
Midtjylland - D. Zagreb
Nottingham Forest - Ferencvaros
Panathinaikos - Roma
Sturm Graz - Brann
Stuttgart - Young Boys
