Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ediyor

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Musaba, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Baran Ali Gezek, Radu, Metehan Altunbaş, Umut Bozok.

FENERBAHÇE 0-0 EYÜPSPOR CANLI ANLATIM

1' Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Eyüpspor maçı başladı.

EYÜPSPOR TEHLİKELİ GELDİ

4' Metehan Altunbaş'un çaprazdan sert şutunda top direğin üzerinden dışarı gitti.

İSMAİL JANKAT'I GEÇEMEDİ

10' İsmail Yüksek pas arası yapıp ceza sahası içerisine girdi ve şutunu çekti. Köşeye giden topta kaleci Jankat gole izin vermedi.